Vaccini | Figliuolo | «La prossima settimana 80% di immunizzati Domani la pronuncia dell’Ema sulla terza dose»

«Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono arrivati a quota 42,7 milioni, pari al 79% dei vaccinabili». A divulgare l'ultimo dato relativo alla campagna vaccinale contro il Coronavirus è il generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite a Che tempo che fa su Rai 3. "Nella prossima settimana – ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid – si arriverà all'80%". Per Figliuolo il tema principale resta sempre quello di convincere gli indecisi: «Dobbiamo convincere ed informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta», ha detto. E in quest'ottica che è stato organizzato, per esempio, l'open day vaccinale per le forze dell'ordine: «Stiamo pensando ad iniziative. La polizia l'11 ed il 12 fa l'open day, io ho parlato col ministro della Difesa e faremo open day anche per i militari».

