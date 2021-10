Una storia di decadenza | le origini dello spirito capitalistico in Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott – Loun prodotto della riforma protestante? Tutt’altro. Per trovare le suebisogna tornare indietro di almeno un secolo. E parecchio più a sud rispetto a quella Sassonia terra natìa di Martin Lutero. Arrivando fino all’nell’epoca di passaggio tra l’età dei comuni e quella delle signorie. Un “primato” del quale, tuttavia, non è necessario andare per forza fieri.E’ questa la tesi alla base de Lein, edizione anastatica di uno dei primissimi scritti di Amintore Fanfani appena ripubblicata per i tipi delle Edizioni di Ar (179 pp, 24€). L’opera è del 1933, precedente di appena tre anni l’assegnazione al suo autore della cattedra in ...