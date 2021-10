UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di lunedì 4 ottobre 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tramedell’episodio numero 5.786 di UPAS, in onda su Rai 3alle ore 20:45 I sospetti per l’aggressione a Susanna sembrano addensarsi sempre più sul suo ex fidanzato Pasquale. Il modo in cui Fabrizio reagisce alle difficoltà nella gestione del Pastificio non può essere più tollerato da Marina che farà di tutto per pungolare una sua reazione adeguata e riportare un po’ di serenità nella loro vita matrimoniale. Il battesimo di Federico sarà l’occasione per un nuovo confronto dall’epilogo imprevedibile tra Alberto e Clara. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.