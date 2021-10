Ululati razzisti a giocatori del Napoli | la Fiorentina si scusa

Leggi su sportface

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ancora una volta, una bella partita di calcio è stata rovinata dagli assurdi insultiprovenienti da alcuni tifosi presenti sugli spalti. È successo anche in, terminata 1-2, in cui si sono uditi con chiarezza alcunirivolti aidi colore dei partenopei. Al termine della gara, il direttore generale dei Viola Joe Barone è andato personalmente a chiederea Koulibaly e a tutta la società Azzurra, esprimendo la vicinanza della società gigliata e catalogando i fatti come inaccettabili. SportFace.