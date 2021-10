Ultima cerimonia della riunificazione per la Merkel. Passi avanti in trattativa per governo (Di domenica 3 ottobre 2021) 'La democrazia va protetta. Dobbiamo tutti lavorare per lei' ha detto la Cancelliera. A Berlino, intanto, entrano nel vivo i colloqui tra socialdemocratici e liberali in vista di una possibile ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 ottobre 2021) 'La democrazia va protetta. Dobbiamo tutti lavorare per lei' ha detto la Cancelliera. A Berlino, intanto, entrano nel vivo i colloqui tra socialdemocratici e liberali in vista di una possibile ...

Advertising

vedanama : RT @AstronautiCAST: Roscosmos TV è live per la terza e ultima volta oggi, per seguire l'apertura dei portelli fra Soyuz #MS19 e ISS, l'entr… - DCirioni_AVDA : RT @AstronautiCAST: Roscosmos TV è live per la terza e ultima volta oggi, per seguire l'apertura dei portelli fra Soyuz #MS19 e ISS, l'entr… - AstronautiCAST : Roscosmos TV è live per la terza e ultima volta oggi, per seguire l'apertura dei portelli fra Soyuz #MS19 e ISS, l'… - ConfabitareV : Cerimonia di apertura 30° Anno Accademico della LIUC con il Presidente UNIVA Roberto Grassi e il Presidente LIUC R… - sommav3suviana : ULTIMA PERFORMANCE DEI BITTI (non posso registrarla perché devo scendere) sarà sicuramente meravigliosa?? ne appro… -