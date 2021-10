Uccide un uomo davanti a moglie e figlio? Le foto raccapriccianti dell'albanese: come si mostrava | Guarda (Di domenica 3 ottobre 2021) Confermato il fermo di Emirjon Margjini, 30 anni, albanese. Si tratta dell'uomo accusato di aver sparato e ucciso l'architetto Roberto Mottura, davanti agli occhi della moglie e del figlio, a Piossasco, provincia di Torino, durante un tentativo di furto nella sua casa di via del Campetto 33 a Piossasco la notte tra l'8 e il 9 giugno scorsi. Scrive Giulio Corato, giudice per le indagini preliminari: "Vista l'inquietante ostentazione di un modello di vita criminale, il compimento di un fatto di inaudita gravità, la possibilità che possano reiterare le condotte e il pericolo concreto di fuga si ritiene che la misura carceraria sia l'unica necessaria a contenere la pericolosità sociale". E le stesse motivazioni valgono per il fermo dei due complici ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Confermato il fermo di Emirjon Margjini, 30 anni,. Si trattaaccusato di aver sparato e ucciso l'architetto Roberto Mottura,agli occhie del, a Piossasco, provincia di Torino, durante un tentativo di furto nella sua casa di via del Campetto 33 a Piossasco la notte tra l'8 e il 9 giugno scorsi. Scrive Giulio Corato, giudice per le indagini preliminari: "Vista l'inquietante ostentazione di un moo di vita criminale, il compimento di un fatto di inaudita gravità, la possibilità che possano reiterare le condotte e il pericolo concreto di fuga si ritiene che la misura carceraria sia l'unica necessaria a contenere la pericolosità sociale". E le stesse motivazioni valgono per il fermo dei due complici ...

