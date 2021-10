(Di domenica 3 ottobre 2021) Secondo quanto scrive, idelsono ancoraper come è maturata laloMosca in Europa League, la prima stagionale. Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri, in rifinitura, la squadra ha messo a punto la strategia migliore per reagire e provare a vincere oggila Fiorentina. Parlando di Spalletti, il quotidiano sportivo scrive: “Digiusti per ilcolpaccio ne ha e sono ancoraper il modo in cui è arrivata giovedì la primastagionale. Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri nella rifinitura è stata messa a punto la formazione con la strategia utile a sorprendere la formazione ben allenata da ...

Advertising

napolista : Tuttosport: i senatori del #Napoli infuriati per la sconfitta contro lo Spartak “Ne hanno parlato a lungo venerdì… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, senatori infuriati dopo la sconfitta con lo Spartak: c'è stato un confronto venerdì - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, senatori infuriati dopo la sconfitta con lo Spartak: c'è stato un confronto venerdì - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, senatori infuriati dopo la sconfitta con lo Spartak: c'è stato un confronto venerdì - napolimagazine : TUTTOSPORT - Napoli, senatori infuriati dopo la sconfitta con lo Spartak: c'è stato un confronto venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport senatori

Il Napoli sfida la Fiorentina con una carica in più quella della voglia di rivalsa dei, che vogliono la vittoria al Franchi. La prima sconfitta stagione ha trovato il disappunto ...: ...L'allenatore bianconero - come rivela- ha ripetuto in spogliatoio la stessa sfuriata ... unico modo per avere dei leader dopo l'addio dei vecchi' SPORTEVAI - 22 - 09 - 2021 08:40 ...Lo spogliatoio del Napoli è arrabbiato dopo la sconfitta arrivata in quel modo contro lo Spartak Mosca, in particolar modo i senatori.La debacle contro lo Spartak Mosca, in Europa League, ha fatto arrabbiare i senatori dello spogliatoio del Napoli.