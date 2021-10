Tutti contro Lulù Selassié: ecco cosa pensa veramente il padre di Manuel Bortuzzo (Di domenica 3 ottobre 2021) C’è tensione al Grande Fratello Vip 6 che coinvolge la “principessa” Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I litigi sono all’ordine del giorno e, a questo proposito, il padre del nuotatore ha detto la sua. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo-AltranotiziaGrande caos al GF Vip, a cui perfino Alfonso Signorini fa fatica a stare dietro. Gelosie e conflitti che vedono coinvolti, soprattutto, Lucrezia Selassié, Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. Che cosa sta accadendo? Ormai è palese ci sia del tenero tra Lulù e il nuotatore paralimpico Manuel e, proprio per questo, lei manifesta molta gelosia nei suoi confronti, attraverso un ... Leggi su altranotizia (Di domenica 3 ottobre 2021) C’è tensione al Grande Fratello Vip 6 che coinvolge la “principessa”. I litigi sono all’ordine del giorno e, a questo proposito, ildel nuotatore ha detto la sua.-AltranotiziaGrande caos al GF Vip, a cui perfino Alfonso Signorini fa fatica a stare dietro. Gelosie e conflitti che vedono coinvolti, soprattutto, Lucreziae Soleil Sorge. Chesta accadendo? Ormai è palese ci sia del tenero trae il nuotatore paralimpicoe, proprio per questo, lei manifesta molta gelosia nei suoi confronti, attraverso un ...

