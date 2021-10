Trump: 'Se dovessi correre nel 2024 gli altri repubblicani rinuncerebbero' (Di domenica 3 ottobre 2021) Trump non si smentisce mai e, come se non avesse dimostrato abbastanza il suo ego smisurato durante il mandato da presidente Usa, si gonfia ancora di più il petto in vista della sua candidatura nel ... Leggi su globalist (Di domenica 3 ottobre 2021)non si smentisce mai e, come se non avesse dimostrato abbastanza il suo ego smisurato durante il mandato da presidente Usa, si gonfia ancora di più il petto in vista della sua candidatura nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump dovessi Trump: 'Se dovessi correre nel 2024 gli altri repubblicani rinuncerebbero' "Se anche dovessi" correre contro DeSantis "lo batterei come batterei chiunque altro", aggiunge Trump, prevedendo che se decidesse di scendere in campo la sua performance sarebbe molto buona come ...

Trump: "Se dovessi correre nel 2024 gli altri repubblicani rinuncerebbero" Trump non si smentisce mai e, come se non avesse dimostrato abbastanza il suo ego smisurato durante il mandato da presidente Usa, si gonfia ancora di più il petto in vista della sua candidatura nel 20 ...

