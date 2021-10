“Tra le vittime c’è anche lui” Aereo precipitato in Italia | il drammatico comunicato

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tutte le foto a fine articolo. Otto persone sono morte nell’incidentea San Donato Milanese, nello schianto del Pilatus Pc-12 partito dall’aeroporto di Linate direzione Olbia (Sardegna) esu un fabbricato tra via Marignano e via 8 Ottobre 2001. Ai comandi dell’c’era l’imprenditore romeno Dan Petrescu, 68 anni, proprietario del velivolo (acquistato nel 2015 da Petrescu insieme a Vova Cohn, ex azionista della squadra di calcio Dinamo Bucarest). Imprenditore immobiliare di successo, è uno degli uomini più ricchi del Paese, proprietario di ipermercati e gallerie commerciali (Metro e Real), doppia cittadinanza romena e tedesca. Partner di Ion Tiriac, patrimonio stimato attorno ai 3 miliardi di euro, Petrescu senior si era trasferito in Germania per sfuggire al regime di Nicolae Ceausescu ed era rientrato ...