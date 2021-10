Torino-Juventus 0-1, ecco cosa ci ha lasciato il match (Di domenica 3 ottobre 2021) 1- La difesa ha ritrovato la giusta quadratura In un inizio di campionato così difficile, una buona fetta di colpa la ha la fase difensiva che con disattenzioni gravi ha permesso più volte agli avversari di rientrare in partita e rubare punti alla Juventus. Anche contro Spezia e Sampdoria, sebbene siano arrivate due vittorie, i bianconeri hanno subito troppi gol: due per match. Se contro il Chelsea già si era vista una difesa attenta e precisa, la gara di ieri ne ha dato la conferma. Finalmente i giocatori restano concentrati per 90 minuti, senza commettere sbavature o ingenuità. Sicuramente è un ottimo punto di partenza per recuperare le giuste sensazioni. 2- Il carattere di Locatelli Manuel Locatelli, centrocampista della JuventusManuel Locatelli è sicuramente una delle note più positive di questo inizio di campionato. Il ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 3 ottobre 2021) 1- La difesa ha ritrovato la giusta quadratura In un inizio di campionato così difficile, una buona fetta di colpa la ha la fase difensiva che con disattenzioni gravi ha permesso più volte agli avversari di rientrare in partita e rubare punti alla. Anche contro Spezia e Sampdoria, sebbene siano arrivate due vittorie, i bianconeri hanno subito troppi gol: due per. Se contro il Chelsea già si era vista una difesa attenta e precisa, la gara di ieri ne ha dato la conferma. Finalmente i giocatori restano concentrati per 90 minuti, senza commettere sbavature o ingenuità. Sicuramente è un ottimo punto di partenza per recuperare le giuste sensazioni. 2- Il carattere di Locatelli Manuel Locatelli, centrocampista dellaManuel Locatelli è sicuramente una delle note più positive di questo inizio di campionato. Il ...

Advertising

433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - enzono16 : RT @peppebua: Torino è #Bianconera ???? #DerbyDay #Juventus #SerieATIM #photoshop - OmaikoMark : RT @AroundTurin: Si gode. Torino-Juventus 0-1. ???? -