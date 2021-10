Tonali trascina il Milan e vola in Nazionale | sostituirà Pessina

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un momento fantastico per Sandro. Serata con gol e chiamata indal c.t. Roberto Mancini Sandrocontinua il suo momento d’oro. Il centrocampista delsi gode una serata con gol all’Atalanta (il suo secondo stagionale) ed anche la convocazione inmaggiore. Il classe ’00 è stato infatti chiamato dal c.t. Roberto Mancini per le due gare di UEFA Nations League al posto di Matteo, uscito in barella nel match del Gewiss Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Arnautovic è un leader,dietro di lui i suoi nei momenti più complessi della gara. Bene ... Bene ancora, sempre meglio Leao, soprattutto sulle scelte nel palleggio. Roma voto 8,5 : Dopo ...Atalanta-Milan 2-3: Pagelle e Tabellino. Il Diavolo continua la corsa scudetto. La Dea prova a riaprirla, ma Zapata e Pasalic non bastano ...Gli sprint di Hernandez agevolano il Milan, trascinato anche da Kessié e Tonali. Freuler 'tradisce' l'Atalanta, Palomino poco reattivo.