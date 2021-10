TimVision Gold | la nuova offerta per vedere tutto Disney+ | Netflix | Dazn e Infinity+

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un autunnodacon lapromo ‘’, il pacchetto più ricco e conveniente per la famiglia che consente di avere tutta la TV via streaming a portata di telecomando. Fino al 15 novembre i clienti potranno sottoscrivere in un unico abbonamento, a soli 29,99 euro al mese (anziché 44,99 euro al mese) conBox incluso, tutti i contenutie dei suoi partner:. Il costo di...

Si chiama 'Tim Vision' e parte domani. Il pacchettocomprende Dazn (con la Serie A, serie Bkt, Europa e Conference League e altri contenuti sportivi), ma anche, per 12 mesi, Infinity+, ...Sul Sole 24 Ore viene rivelata la nuova offertache offre uno sconto del 33% per un pacchetto che comprende tutti i contenuti. Si chiama 'Tim Vision' e parte domani. 'Secondo quanto appreso da Il Sole 24 Ore, ci sarà tempo fino al 15 ...Tim è pronta a calare l’asso sul tavolo delle offerte dell’intrattenimento tv. Come riporta il Sole 24 Ore, la compagnia telefonica è pronta a presentare domani una promozione TimVision a 29,99 euro a ...Tutti i contenuti TimVision, Disney+, Netflix, Dazn e Infinity+. Per aderire non è necessario essere già clienti Tim per la telefonia ...