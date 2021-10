Terza dose, Figliuolo: “Pfizer e Moderna anche per chi ha fatto Astrazeneca” (Di domenica 3 ottobre 2021) “La Terza dose? Bisogna fare l’mRna”, Pfizer e Moderna, “anche chi ha fatto Astrazeneca”. Così il commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Che tempo che fa su Rai3. “Non c’è un problema di dosi. Abbiamo tutte le dosi per vaccinare tutti gli italiani, la logistica marcia a pieno regime – ha sottolineato – Siamo partiti con over 80, Rsa e sanitari over 60. Abbiamo gli immunocompromessi, a breve uscirà la circolare per i fragili”. “Domani si riunisce l’Ema e dirà qualcosa sulla Terza dose, poi l’Aifa dirà la sua – ha proseguito Figliuolo – Negli Usa stanno facendo la Terza dose agli over 65, lo stesso in Francia, in Gran Bretagna dai 50 anni in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 ottobre 2021) “La? Bisogna fare l’mRna”,, “chi ha”. Così il commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paoloa Che tempo che fa su Rai3. “Non c’è un problema di dosi. Abbiamo tutte le dosi per vaccinare tutti gli italiani, la logistica marcia a pieno regime – ha sottolineato – Siamo partiti con over 80, Rsa e sanitari over 60. Abbiamo gli immunocompromessi, a breve uscirà la circolare per i fragili”. “Domani si riunisce l’Ema e dirà qualcosa sulla, poi l’Aifa dirà la sua – ha proseguito– Negli Usa stanno facendo laagli over 65, lo stesso in Francia, in Gran Bretagna dai 50 anni in ...

