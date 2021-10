Terremoto dentro in scena al Teatro Sala Umberto

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ilsmuove. La terra trema ma poi si ricompone e si va sempre avanti. Inuna donna, figlia che ci canta il suo papà Vesuvio, il fuoco di lui, la smania di campare, di andare oltre i limiti. Mentre lei, intrappolata dai suoi di limiti, sta ferma e non si muove. Trema, vacilla, ma tiene e non crolla, non cambia, non vive. Questo è, prodotto dalla Compagnia Fuori Contesto, scritto e diretto da Emilia Martinelli, interpretato da Tiziana Scrocca. Voce e chitarra: Fabio Amazzini. Lo spettacolo sarà inalil 12 e 13 ottobre alle ore 21.00 Lo spettacolo prosegue il lavoro di ricerca della compagnia sul principio del bilico, del tenersi in equilibrio nella ripetitività delle azioni quotidiane. ...