Tennistavolo | Europei 2021 | dominio tedesco in Romania

(Di domenica 3 ottobre 2021) La Germania conclude una domenica perfetta in quel di Cluj-Napoca (), sede dell’edizionedei campionatia squadre di. I tedeschi vincono in entrambe le classifiche imponendosi in scioltezza sui rivali. La giornata si è aperta con l’affermazione per 3 a 1 nel tabellone femminile. Le romene si sono arrese al terzetto teutonico che ha iniziato alla grande grazie a Nina Mittelham che ha avuto la meglio per 3 a 2 (8-11/11-7/9-11/11-9/12-10) su Bernadette Szcos. Le tedesche hanno vinto anche il match seguente con un netto 3 a 0 (11-6/11-9/12-10) ad opera di Sabine Winter su Elizabeta Samara. Daniela Monteiro, a segno per 2 a 3 (7-11/11-7/11-8/5-11/7-11) contro Chantal Mantz, ha provato a ribaltare un incontro che si è chiuso pochi minuti con l’affermazione di Nina Mittelham su Elizabeta ...

OA Sport

