Tegola per Mancini, si infortuna il giocatore: non ci sarà Nations League! (Di domenica 3 ottobre 2021) Ennisima Tegola per Roberto Mancini, dopo Immobile e Toloi il C.T. dovrà fare i conti con l'infortunio di Pessina! Il centrocampista è uscito in barella e con le lacrime agli occhi al 24 minuto di Atalanta – Milan, al suo posto Pezzella. Infortunio che sicuramente impedirà al centrocampista di rispondere alla chiamata di Mancini. Infortunio Pessina Il tecnico azzurro adesso dovrà scegliere un sostituto per evitare di avere una pedina in meno rispetto alle avversarie. Nelle prossime ore sono attese le risposte degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio del centrocampista e capire i tempi di recupero! POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

