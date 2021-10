Sputava ogni giorno sull’auto dell’ex | arrestato 39enne

(Di domenica 3 ottobre 2021) Non accettava la fine del suo matrimonio e continuava a tormentare l’ex moglie, ilromanodalla Polizia di Stato. Tutto ha avuto inizio quando la donna, stanca per le umiliazioni e le percosse subite, ha trovato il coraggio di denunciare P.L. agli investigatori del X Distretto Lido, diretto da Antonino Mandolìa. La vittima ha raccontato che il suo aguzzino, oltre ad offenderla sui social e a tempestarla di telefonate e messaggi, ormai da 3 mesi,mattina, le faceva trovare l’auto piena di sputi. Per appurare che fosse proprio l’ex marito a commettere il gesto, i poliziotti si sono appostati nei pressi della vettura ed hanno aspettato finché non lo hanno visto: P.L. è statoin flagranza per atti persecutori ed il Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento degli arresti ...

