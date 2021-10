Spezia, i convocati di Thiago Motta per il Verona (Di domenica 3 ottobre 2021) Oggi alle 15 andrà in scena Verona-Spezia, gara valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito i convocati di Thiago Motta. Portieri: Provedel, Zoet, Zovko Difensori: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou, Sher. Attaccanti: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Strelec, Verde. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Oggi alle 15 andrà in scena, gara valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito idi. Portieri: Provedel, Zoet, Zovko Difensori: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou, Sher. Attaccanti: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Strelec, Verde. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

