Spalletti non si sente tradito ma è deluso da una frase di Koulibaly detta dopo il ko con lo Spartak

Spalletti è apparso deluso dalla giornata di giovedì sera soprattutto per il risultato arrivato contro lo Spartak Mosca, non tanto per la prestazione del suo Napoli - almeno fino al primo gol subito. Anzi, a correggersi, in base a ciò che scrive Il Mattino nell'edizione odierna, l'allenatore toscano potrebbe essere rimasto deluso anche da Koulibaly o più strettamente da una sua frase, che potrebbe indicare la mancanza di impegno in Europa League. Il retroscena: "Spera sia il solito malessere delle italiane (e degli azzurri) quando giocano la coppa figlia di un dio minore. Non si sente tradito anche se le parole di Koulibaly («Forse pensavamo già a domenica») non gli sono andate molto a genio".

