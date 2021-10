Spalletti: "I cambi sono stati fondamentali. Oggi c'è una cosa che non siamo riusciti a fare!" (Di domenica 3 ottobre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Fiorentina, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto dichiarato: “Non è facile quando trovi squadre che giocano così, con questa fisicità ed intensità. Bisogna avere impatto fisico nell’uomo contro uomo e a noi non viene facile, bisogna metterci mano”. “I cambi sono stati decisivi: le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite. Quando sei in vantaggio gli altri fanno sostituzioni nel reparto offensivo e ti cambia tutta la partita, per cui non basta neanche il 2 a 0. Oggi comunque abbiamo fatto anche al di sotto delle nostre possibilità, bisognava far arrivare più palloni a Petagna e a Mertens per chiudere la partita. Bene anche il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Fiorentina, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto dichiarato: “Non è facile quando trovi squadre che giocano così, con questa fisicità ed intensità. Bisogna avere impatto fisico nell’uomo contro uomo e a noi non viene facile, bisogna metterci mano”. “Idecisivi: le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite. Quando sei in vantaggio gli altri fanno sostituzioni nel reparto offensivo e tia tutta la partita, per cui non basta neanche il 2 a 0.comunque abbiamo fatto anche al di sotto delle nostre possibilità, bisognava far arrivare più palloni a Petagna e a Mertens per chiudere la partita. Bene anche il ...

Advertising

Spazio_Napoli : Spalletti: 'I cambi sono stati fondamentali. Oggi c'è una cosa che non siamo riusciti a fare!' - sscalcionapoli1 : Napoli, Spalletti: “Una vittoria un pò sofferta, Rrahmani? Punizione in stile Dortmund, cambi utili”… - Michele18014751 : @pisto_gol L’ha vinta Spalletti: schemi sui calci piazzati (mai visti a Napoli) e cambi ancora una volta azzeccati.… - MauroDs87 : @enzogoku69 Invece facendo un disamina tattica giusta possiamo dire che nelle ultime due gare (lì eri 10 ma cmq tro… - AMERICANSYCH0 : qualcuno sta capendo i cambi di spalletti oggi? no perchè io sono confusa -