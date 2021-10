Spallata fallita | l’80% di vaccinati resta lontano L’obiettivo secondo il commissario Figliuolo avrebbe dovuto essere centrato entro il mese di settembre Ma siamo fermi al 71 | 8%

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 3 ottobre 2021) “finesarà vaccinato l’80 per cento della popolazione”, tuonava così ilall’emergenza covid, il generalissimo Francesco Paolo, quando parlava del grande piano vaccinale messo a punto per fronteggiare il SarsCov2. Ebbene oggi i nodi vengono al pettine:non è stato raggiunto. Al 30, infatti, solo il 71, 8 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (qui il report). ANNUNCITE. Ma non c’è da stupirsi. Di annunci, infatti, il generalissimo ne aveva fatti parecchi. Avremmoraggiungere il 60% delle vaccinazioniluglio, il 70 ad agosto e l’80 a. Una tabella di marcia chetenere un ritmo spedito – ...