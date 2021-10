Spagna | una nuova app per scoprire i negozi gourmet con prodotti italiani

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 ottobre 2021) La Camera di Commercio e Industria Italiana per la(CCIS) lancia laApp “100% auténtico”, un utile strumento digitale pensato per tutti gli amanti della gastronomia del Belpaese che desiderano conoscere e localizzare la rete deis inche vendono100% autentici. La App, disponibile gratuitamente su Play Store (per dispositivi Android) e in breve anche su App store (per dispositivi iOS), permette di geolocalizzare gli esercizi commerciali che fanno parte della rete certificata dalla CCIS e ubicati in diverse province del paese iberico. Ognio presente nella rete offre una serie diautentici, di diverse tipologie, la cui origine è stata ...