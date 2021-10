Sonny Colbrelli è leggenda: dopo 22 anni la Parigi-Roubaix si tinge d’azzurro (Di domenica 3 ottobre 2021) Parigi – Sonny Colbrelli trionfa nella Parigi-Roubaix, il bresciano del team Bahrain Victorious si impone in volata davanti a Veermersch e Van der Poel. L’azzurro ha vinto la classica in linea di 258 km, 55 dei quali sul pave’, portando un italiano al successo dopo tanti anni, l’ultima vittoria risaliva al 1999. A rendere ancor più iconico il trionfo dell’azzurro sono state le condizioni difficili incontrate dai corridori, costretti a destreggiarsi tra pioggia, vento e fango. Sei ore drammatiche, tra fughe e tante cadute, una di queste con protagonista anche lo sfortunato Gianni Moscon: tra i fuggitivi di inizio corsa, il trentino aveva anche condotto in solitaria prima di una foratura e uno scivolone sull’insidioso pavè. Ai piedi del podio un altro ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 ottobre 2021)trionfa nella, il bresciano del team Bahrain Victorious si impone in volata davanti a Veermersch e Van der Poel. L’azzurro ha vinto la classica in linea di 258 km, 55 dei quali sul pave’, portando un italiano al successotanti, l’ultima vittoria risaliva al 1999. A rendere ancor più iconico il trionfo dell’azzurro sono state le condizioni difficili incontrate dai corridori, costretti a destreggiarsi tra pioggia, vento e fango. Sei ore drammatiche, tra fughe e tante cadute, una di queste con protagonista anche lo sfortunato GiMoscon: tra i fuggitivi di inizio corsa, il trentino aveva anche condotto in solitaria prima di una foratura e uno scivolone sull’insidioso pavè. Ai piedi del podio un altro ...

