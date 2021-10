Sonny Colbrelli | decimo italiano a vincere la Parigi-Roubaix | i 14 trionfi del passato | apoteosi dopo 22 anni

(Di domenica 3 ottobre 2021)è diventato illa. Il bresciano ha conquistato l’edizione del 2021 al termine di una giornata nel fango, mettendo ko tutti i grandi favoriti della vigilia. Il trionfo in questa Classica Monumento mancava al Bel Paese addirittura da 22, l’ultimo a imporsi fu Andrea Tafi nel 1999. I sigilli tricolori nel ribattezzato Inferno del Nord sono diventati 14. Il primo a esultare fu Maurice Garin, autore di una doppietta nel 1897 e nel 1898. Si aspettò poi il 1937 per la festa di Jules Rossi. Nel 1949 trionfò Serse Coppi, l’annotoccò al suo grande fratello Fausto Coppi, mentre nel 1951 primeggiò Antonio Bevilacqua. Memorabile la tripletta consecutiva di Francesco Moser (1978, ...

Advertising

Eurosport_IT : Non partiamo mai favoriti, ma alla fine vinciamo sempre noi ???? Queste immagini rappresentano lo SPORT: grazie mera… - ItaliaTeam_it : ?????? ???? ???????? ???????????? ??????? Impresa di Sonny Colbrelli, sua la Parigi-Roubaix! #ItaliaTeam | #ParisRoubaix |… - Eurosport_IT : Ma cosa ha fatto Sonny? COSA HA FATTOOOOOO? ?????? #Colbrelli | #ParisRoubaix | #EurosportCICLISMO - ilviovidovich : Una #ParigiRoubaix di quelle di una volta, con pioggia e fango, che vede Sonny #Colbrelli conquistare un altro epic… - LeleRoma1976 : RT @Eurosport_IT: Non partiamo mai favoriti, ma alla fine vinciamo sempre noi ???? Queste immagini rappresentano lo SPORT: grazie meraviglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonny Colbrelli

...coglie il potenziale del corridore e convocaper i Mondiali di Ponferrada, che l'azzurro chiuderà al tredicesimo posto. Nel 2017 viene ingaggiato dal Team Bahrain, squadra in cuisi ...Non tiene il passo di van der Poel e, è costretto sempre ad inseguire e termina settimo.Sonny Colbrelli è diventato il decimo italiano a vincere la Parigi-Roubaix. Il bresciano ha conquistato l'edizione del 2021 al termine di una giornata nel fango, mettendo ko tutti i grandi favoriti de ...Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerat ...