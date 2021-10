Sonny Colbrelli conquista la Pietra della Parigi-Roubaix! Il trofeo più iconico del ciclismo – FOTO

(Di domenica 3 ottobre 2021) I vincitori-Roubaixno uno dei trofei più iconicistoria del: la celeberrimaa mo’ di scultura, riportante nome del vincitore e data dell’evento. Stiamo parlandoClassica Monumento che si distingue per i durissimi tratti in pavé: il ribattezzato Inferno del Nord si corre lungo diversi settori sulle pietre e da qui viene l’idea di realizzare uncosì particolare. Oggiha così potuto alzare al cielo il premio riservato al vincitore-Roubaix. Il Campione d’Europa si è imposto nel Velodromo più mitico del mondo, battendo allo sprint l’inatteso belga Florian Vermeersch e l’olandese Mathieu van der Poel. Un ...

Advertising

Eurosport_IT : Non partiamo mai favoriti, ma alla fine vinciamo sempre noi ???? Queste immagini rappresentano lo SPORT: grazie mera… - ItaliaTeam_it : ?????? ???? ???????? ???????????? ??????? Impresa di Sonny Colbrelli, sua la Parigi-Roubaix! #ItaliaTeam | #ParisRoubaix |… - Eurosport_IT : Ma cosa ha fatto Sonny? COSA HA FATTOOOOOO? ?????? #Colbrelli | #ParisRoubaix | #EurosportCICLISMO - Johnfriends10 : RT @Eurosport_IT: Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix ???? #Colbrelli | #ParisRoubaix |… - rickydicle : RT @toMMilanello: UNA MASCHERA DI FANGO. Sonny #Colbrelli VINCE un’edizione indimenticabile della @Paris_Roubaix. Sotto quel fango c’è @s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonny Colbrelli

AGI - Sotto una pioggia battente e con le strade piene di fangoha vinto la Parigi - Roubaix. Il ciclista italiano campione d'Europa, che partecipava per la prima volta a questa gara storica, ha trionfato battendo in uno sprint il belga Florian ...Il successo dialla Parigi - Roubaix raccontato dall'inviato Gazzetta Francesco CenitiSul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerat ...L’azzurro Sonny Colbrelli entra nella leggenda del ciclismo e dopo 22 anni riporta in Ialia la vittoria alla Parigi-Roubaix, la regina delle classiche ...