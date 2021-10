Soleil e l’accusa di razzismo: si apre un nuovo sipario in casa! Ecco cos’è successo (Di domenica 3 ottobre 2021) Soleil Sorge, accusata di razzismo da alcuni concorrenti del GF Vip 6, torna a parlare dell’accaduto e in casa si accende un nuovo dibattito: “non capisco che c’entra mia madre!” “Ho ricevuto pregiudizi e insulti da parte di tutti, eppure non ho detto nulla”. E’ con queste parole che Soleil Sorge affronta Jo Squillo durante un dibattito con gli altri coinquilini della casa. poi continua tacciandola di non aver avuto tatto nei suoi riguardi: “tu Jo mi hai detto che avresti voluto parlare con mia mamma per capire tante cose… e non è una cosa carina da dire”. Jo, però, specifica che non voleva essere una mancanza di rispetto ma solo un modo per poter conoscere Soleil attraverso gli occhi di una generazione più vicina alla sua, proprio per comprendere appieno il carattere dell’influencer che, fino a questo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 ottobre 2021)Sorge, accusata dida alcuni concorrenti del GF Vip 6, torna a parlare dell’accaduto e in casa si accende undibattito: “non capisco che c’entra mia madre!” “Ho ricevuto pregiudizi e insulti da parte di tutti, eppure non ho detto nulla”. E’ con queste parole cheSorge affronta Jo Squillo durante un dibattito con gli altri coinquilini della casa. poi continua tacciandola di non aver avuto tatto nei suoi riguardi: “tu Jo mi hai detto che avresti voluto parlare con mia mamma per capire tante cose… e non è una cosa carina da dire”. Jo, però, specifica che non voleva essere una mancanza di rispetto ma solo un modo per poter conoscereattraverso gli occhi di una generazione più vicina alla sua, proprio per comprendere appieno il carattere dell’influencer che, fino a questo ...

