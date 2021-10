Sinistra | toghe | giornali | gioco sporco sulle amministrative

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 ottobre 2021) 00:00 Voto amministrativo, seggi aperti fino a domani sulla scia delle inchieste di questi giorni ai danni del centrodestra. Carlo Nordio sul Giornale ricorda lo stesso trattamento a orologeria riservato per anni a Berlusconi. 06:15 Caso Fidanza, Ezio Mauro su Repubblica scrive che l’inchiesta di Fanpage descrive perfettamente “la propaganda ufficiale di Fratelli d’Italia”. E pure Molinari non è da meno… 09:30 Mimmo Lucano, la notizia della condanna a 13 anni è già sparita sui. 11:10 Inchiesta Fanpage, il direttore Cancellato sul Corriere rivendica di aver pubblicato la notizia prima delle elezioni. 12:00 Caro bollette, il ministro Cingolani è ormai diventato mago Otelma… 13:25 La Verità ci racconta la censura della Rai su Hammamet, il film su Bettino Craxi. 13:57 Parola ai commensali, grazie per le vostre donazioni! L'articolo proviene da Nicola Porro.