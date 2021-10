Serie A, il Milan espugna il Gewiss Stadium: Atalanta ko 2-3 (Di domenica 3 ottobre 2021) L’Atalanta perde in casa contro il Milan in una partita ricca di reti. I rossoneri passano in vantaggio dopo nemmeno un minuto con Calabria, Sandro Tonali ha poi arrotondato il risultato poco prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo l’Atalanta cerca di tornare in pista ma il Milan mette a segno la terza rete con Leao. La Dea alza la testa solo nei cinque minuti finali segnando con Zapata, su rigore, e Pasalic. Come è andata la partita? Un grande Milan domina la gara del Gewiss Stadium sia nel primo che nel secondo tempo. Bastano solo ventotto secondi e i rossoneri passano avanti con Calabria. L’Atalanta reagisce con un rasoterra di Zappacota, al 19?, e con che al 20? Zapata tenta il pareggio colpendo di testa la sfera. Ma tutti i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 ottobre 2021) L’perde in casa contro ilin una partita ricca di reti. I rossoneri passano in vantaggio dopo nemmeno un minuto con Calabria, Sandro Tonali ha poi arrotondato il risultato poco prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo l’cerca di tornare in pista ma ilmette a segno la terza rete con Leao. La Dea alza la testa solo nei cinque minuti finali segnando con Zapata, su rigore, e Pasalic. Come è andata la partita? Un grandedomina la gara delsia nel primo che nel secondo tempo. Bastano solo ventotto secondi e i rossoneri passano avanti con Calabria. L’reagisce con un rasoterra di Zappacota, al 19?, e con che al 20? Zapata tenta il pareggio colpendo di testa la sfera. Ma tutti i ...

