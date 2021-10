Serata nera per l’Italia: sostituzione ufficiale, doppia tegola in vista (Di domenica 3 ottobre 2021) sostituzione per Pessina, costretto a lasciare il campo contro il Milan per infortunio: problema per Gasperini ma anche per l’Italia. tegola per l’Atalanta e per Gasperini ma anche per l’Italia di Roberto Mancini. Uno dei giocatori attualmente più in forma della Dea è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio al 25esimo minuto. L’Atalanta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 ottobre 2021)per Pessina, costretto a lasciare il campo contro il Milan per infortunio: problema per Gasperini ma anche perper l’Atalanta e per Gasperini ma anche perdi Roberto Mancini. Uno dei giocatori attualmente più in forma della Dea è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio al 25esimo minuto. L’Atalanta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

