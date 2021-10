Senatori dello spogliatoio infuriati dopo il ko con lo Spartak: la situazione dopo la sconfitta (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Napoli chiamato a rispondere al ko contro lo Spartak Mosca in campionato, con l'obiettivo di fare sette vittorie su sette contro la Fiorentina. Ma la situazione, dopo le sconfitte, non è sempre semplice da gestire. I Senatori dello spogliatoio azzurro si sono arrabbiati molto dopo la gara di Europa League ma ecco come hanno reagito e cosa hanno provato a fare insieme al gruppo. "Rocco Commisso si rifà (quasi) a Giulio Cesare che esclamò la frase "veni, vidi, vici" subito dopo la fulminea vittoria su Farnace. «Venite, guardate e perdete», ha parafrasato il patron viola per spingere la sua squadra ad una vittoria pesante. «Noi veniamo, vediamo e poi ci si ritrova ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Napoli chiamato a rispondere al ko contro loMosca in campionato, con l'obiettivo di fare sette vittorie su sette contro la Fiorentina. Ma lale sconfitte, non è sempre semplice da gestire. Iazzurro si sono arrabbiati moltola gara di Europa League ma ecco come hanno reagito e cosa hanno provato a fare insieme al gruppo. "Rocco Commisso si rifà (quasi) a Giulio Cesare che esclamò la frase "veni, vidi, vici" subitola fulminea vittoria su Farnace. «Venite, guardate e perdete», ha parafrasato il patron viola per spingere la sua squadra ad una vittoria pesante. «Noi veniamo, vediamo e poi ci si ritrova ...

