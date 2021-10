Scintilla ed Elena Morali | la storia d' amore finita tra tradimenti e confessioni in tv

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 ottobre 2021)lo scorso anno è tornata a parlare della suad'cone anche quest'ultimo ha detto la sua attraverso il proprio profilo Instagram., la soubrette de La Pupa e il Secchione, enome d'arte di Gianluca Fubelli, divenuto celebre grazie a Colorado, erano a un passo dal matrimonio quando si sono improvvisamente lasciati e la web influencer ha scelto di consolarsi tra le braccia di Luigi Mario Favoloso. Lalo scorso anno è stata ospite di una puntata di Pomeriggio Cinque durante la quale ha raccontato a Barbara D'Urso il vero motivo della loro rottura, ammettendo di non essere stata fedele al suo fidanzato. "Come è capitato a me, può capitare a tutti di amare due persone perché non ...