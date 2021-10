Scherzi a parte 2021, vittime stasera, 3 ottobre (Di domenica 3 ottobre 2021) Il 3 ottobre 2021, alle 21:20, su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Scherzi a parte, lo storico programma Mediaset condotto quest’anno da Enrico Papi. Il format è sempre lo stesso: in ogni puntata alcuni personaggi famosi sono vittime di alcuni Scherzi, che commenteranno in studio. In più, nell’edizione di quest’anno, lo stesso Papi effettuerà uno scherzo in diretta ad una vittima ovviamente ignara di tutto, che alla fine raggiungerà lo studio e gli altri ospiti. In ogni puntata, inoltre, il conduttore è affiancato da una personalità femminile. Scherzi a parte 2021, vittime quarta puntata Ma chi sono le vittime della quarta puntata del 3 ottobre 2021? I ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 3 ottobre 2021) Il 3, alle 21:20, su Canale 5 va in onda la quarta puntata di, lo storico programma Mediaset condotto quest’anno da Enrico Papi. Il format è sempre lo stesso: in ogni puntata alcuni personaggi famosi sonodi alcuni, che commenteranno in studio. In più, nell’edizione di quest’anno, lo stesso Papi effettuerà uno scherzo in diretta ad una vittima ovviamente ignara di tutto, che alla fine raggiungerà lo studio e gli altri ospiti. In ogni puntata, inoltre, il conduttore è affiancato da una personalità femminile.quarta puntata Ma chi sono ledella quarta puntata del 3? I ...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo il caso dello sbarco con il barboncino al guinzaglio, ora è il turno dello sbarco con… una pecora (e sarà mess… - Rilu_2822 : RT @GregoraciL: Non so se pronta, ma nel dubbio ci vediamo stasera con #eligreg su Scherzi a Parte ?? Nel caso dopo 'si parte per un'isola d… - ANTONIE95711274 : @simonel78648503 ?????????? siamo su scherzi a parte - Luca190499 : RT @Iperborea_: Appena realizzato che stasera, nella stessa puntata di Scherzi a Parte, ci saranno Pdb e Zequila - Beata74270835 : RT @matteosalvinimi: Dopo il caso dello sbarco con il barboncino al guinzaglio, ora è il turno dello sbarco con… una pecora (e sarà messa i… -