“Sarai per sempre una leggenda”. Lutto nello spettacolo, morto il famoso attore e sportivo (Di domenica 3 ottobre 2021) Lutto nello sport e nel calcio: è morto a 78 anni, Bernard Tapie. Chi conosce il suo nome lo sa, grazie a lui, la Francia ha ottenuto l’unica Champions League della sua storia, quando era presidente del Marsiglia con cui batté il Milan nella finale di Monaco del 1993. Ma non solo: perché per Tapie non c’è stato solo il calcio: si era già fatto un nome nel ciclismo, con la Vie Claire di Hinault e LeMond, con cui vinse Giro e Tour. E anche nel mondo dell’imprenditoria non era da meno: uomo d’affari di successo, ministro e pure attore. Tapie cercò anche di strappare Maradona al Napoli, prima di essere travolto dallo scandalo e finire in prigione per aver comprato una partita. Poi il ritorno nel calcio, ma con ruoli marginali nei primi anni 2000. Tapie era da tempo malato di tumore. Bernard Tapie era un personaggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 ottobre 2021)sport e nel calcio: èa 78 anni, Bernard Tapie. Chi conosce il suo nome lo sa, grazie a lui, la Francia ha ottenuto l’unica Champions League della sua storia, quando era presidente del Marsiglia con cui batté il Milan nella finale di Monaco del 1993. Ma non solo: perché per Tapie non c’è stato solo il calcio: si era già fatto un nome nel ciclismo, con la Vie Claire di Hinault e LeMond, con cui vinse Giro e Tour. E anche nel mondo dell’imprenditoria non era da meno: uomo d’affari di successo, ministro e pure. Tapie cercò anche di strappare Maradona al Napoli, prima di essere travolto dallo scandalo e finire in prigione per aver comprato una partita. Poi il ritorno nel calcio, ma con ruoli marginali nei primi anni 2000. Tapie era da tempo malato di tumore. Bernard Tapie era un personaggio ...

