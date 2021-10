San Giorgio piange Michele, la vittima del terribile incidente stradale (Di domenica 3 ottobre 2021) È Michele Barulli, imprenditore 33enne di San Giorgio Jonico, il centauro che ha perso la vita ieri sera in un terribile incidente stradale sulla strada che collega Pulsano a San Giorgio. L’uomo a bordo della sua moto, ha tamponato prima un’auto finendo sull’asfalto. Proprio in quel momento sopraggiungeva un’altra vettura che lo ha travolto. Per il 33enne non c’è stato scampo. Michele era molto conosciuto. Titolare di un’azienda agricola del posto, amava particolarmente il suo lavoro. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di domenica 3 ottobre 2021) ÈBarulli, imprenditore 33enne di SanJonico, il centauro che ha perso la vita ieri sera in unsulla strada che collega Pulsano a San. L’uomo a bordo della sua moto, ha tamponato prima un’auto finendo sull’asfalto. Proprio in quel momento sopraggiungeva un’altra vettura che lo ha travolto. Per il 33enne non c’è stato scampo.era molto conosciuto. Titolare di un’azienda agricola del posto, amava particolarmente il suo lavoro. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.

Advertising

emergenzavvf : Prove di salvataggio all’interno di una nave in costruzione in un cantiere a San Giorgio di Nogaro (UD). Nella clip… - AnsaPuglia : Cade da moto dopo scontro e viene travolto, muore 33enne. L'incidente nel Tarantino, sulla San Giorgio Jonico-Pulsa… - elenaricci1491 : San Giorgio piange Michele, la vittima del terribile #incidente stradale - TarantiniTime : San Giorgio piange Michele, la vittima del terribile #incidente stradale - ignacioolguin : RT @Turismoromaweb: Come confermato da un recente restauro, l’arco di Giano in realtà era dedicato all’imperatore Costantino. In questa fot… -