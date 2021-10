Sampdoria - Udinese | le pagelle | Candreva sontuoso | 7 Male Walace | 5 | 5

(Di domenica 3 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

SerieA : Che match! Pareggio ricchissimo di emozioni.??? La @sampdoria e l'@Udinese_1896 si prendono 1 punto a testa ??… - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Udinese 3-2, rete di Candreva A. (SAM) - SampNews24 : #Forestieri ironico: «Questo sì che è un pareggio con i co***oni» - Ad10000follower : Poker del Verona allo #Spezia. #Sampdoria e #Udinese regalano gol e spettacolo, a Marassi è 3-3 - princigallomich : Spettacolo, gol ed emozioni, Sampdoria-Udinese finisce 3-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Udinese

Concorso di colpa sullo 0 - 1, ma anche un paio di interventi decisivi. Il riflesso su Samir a fine primo tempo è eccezionale Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter ...PioliCLASSIFICA SERIE A: Napoli 21 punti; Inter 17; Milan* 16; Roma 15, Fiorentina 12; Lazio, Atalanta*, Juventus e Bologna 11; Empoli 9; Torino 8,8, Verona 8;6, Sassuolo, Genoa ...Il Napoli sbanca l'Artemio Franchi, con una buona prestazione e guida la classifica con quattro punti sopra i nerazzurri di Inzaghi. I ...Ancora una vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono al primo posto in classifica con 21 punti conquistati in sette partite.