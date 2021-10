Advertising

sulsitodisimone : In salvo i tre alpinisti bloccati sul Monte Bianco - Agenzia_Italia : In salvo i tre alpinisti bloccati sul Monte Bianco - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sono salvi i tre alpinisti bloccati questa notte a quota 4.700 sul Monte Bianco. Hanno raggiunto il b… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Salvi i tre alpinisti bloccati sul Bianco: guidati fino al bivacco #MonteBianco - MediasetTgcom24 : Salvi i tre alpinisti bloccati sul Bianco: guidati fino al bivacco #MonteBianco -

Ultime Notizie dalla rete : Salvi tre

Sonoalpinisti bloccati questa notte a quota 4.700 sul Monte Bianco. Hanno raggiunto la capanna Vallot alle 4 dopo aver constatato che uno di loro non avrebbe superato un bivacco notturno sul ...I soccorritori decideranno in mattinata, in base alle condizioni fisiche deie al meteo, se procedere al recupero in elicottero.Hanno raggiunto il bivacco Vallot alle 4. In mattinata il Soccorso Alpino Valdostano (Sav) deciderà, in base alle loro condizioni fisiche e al meteo, se procedere al recupero in elicottero. Il percors ...I tre alpinisti che erano rimasti bloccati nella notte a quota 4.700 metri sul Monte Bianco sono il salvo: alle 4 sono infatti riusciti a raggiungere il bivacco Vallot seguendo le istruzioni degli ope ...