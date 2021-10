Roma | vasto incendio in zona Ostiense | crolla parte del Ponte di Ferro Nessun ferito - VIDEO

Advertising

IlContiAndrea : A #Roma un incendio devasta il #pontedellindustria tra Ostiense e Marconi. Le fiamme divorano la struttura e alcune… - Agenzia_Ansa : Sono pressoché spente le fiamme al Ponte di Ferro di Roma. Coinvolta una conduttura del gas. Le fiamme hanno intere… - Agenzia_Ansa : Incendio al Ponte di Ferro a Roma, al momento sembrerebbe che non ci siano persone coinvolte - deb8479eaeef410 : RT @PMO_W: +++crollata parte del Ponte dell'industria a Roma, a seguito di un vasto incendio che ha interessato le condutture elettriche e… - vito22222 : Toh,proprio il giorno delle elezioni. Roma, vasto rogo sul Tevere: in fiamme il ponte dell'Industria -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vasto

Leggi Anche, unincendio in zona Ostiense: crolla una parte del Ponte di Ferro I crolli hanno interessato in particolare le gallerie dei servizi laterali alla struttura del ponte . Ad ...Nella tarda serata di ieri, unincendio è scoppiato in zona Ostiense acoinvolgendo il Ponte dell'industria , noto a molti come " Ponte di ferro ". Parte della struttura è crollata e alcuni detriti sono caduti nel Tevere ...PONTE DI FERRO - Il ponte dell'Industria del quartiere Ostiense, noto a Roma come Ponte di Ferro, ha preso fuoco poco prima di mezzanotte..Il rogo è scoppiato sul cosiddetto ponte dell'industria per l'esplosione di alcune tubature di gas. Black out nel quartiere e interrotta un'importante via di collegamento nella Capitale ...