Roma | striscione per Mou Il tecnico | Stadio bellissimo | ma peggior campo della A

(Di domenica 3 ottobre 2021)- I tifosipazzi per José Mourinho. Tanto che in Curva Sud è apparso unoche esprime il loro attaccamento allo Special One, ormai sempre più dentro le vicende giallorosse: "...

- I tifosi dellapazzi per José Mourinho. Tanto che in Curva Sud è apparso unoche esprime il loro attaccamento allo Special One, ormai sempre più dentro le vicende giallorosse: "Mourinhani" , il ...Nella pancia del serpentone che avanza dietro'Educare alla libertà - No Green pass' sono presenti cartelli e messaggi di solidarietà al vicequestore diNunzia Alessandra Schilirò, ...Il tecnico ringrazia i tifosi per lo striscione: "Mourinhani". Ma poi si lamenta per le condizioni del manto erboso ...La Roma vince e convince contro l'Empoli, schiacciato con un netto 2-0. A segnare per il giallorossi Pellegrini e Mkhitaryan. Il primo romanista a festeggiare sui social è Zaniolo, che ha pubblicato u ...