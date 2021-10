Roma | scippa la collanina a un turista | arrestato 33enne

(Di domenica 3 ottobre 2021) I Carabinieri della StazioneTrastevere hannoundel Marocco, accusato di averto laad unolandese di 20 anni, a Ponte Sisto. I fatti Ilsi trovava con dei suoi amici nel bel mezzo della “Movida” serale quando è stato avvicinato alle spalle da un individuo che ha tentato dirgli la collana in oro che portava al collo ma ha reagito ed ha ingaggiato una colluttazione. Una pattuglia di Carabinieri in borghese che stava transitando ha notato la scena ed è subito intervenuta. Ilha tentato di scappare spintonando e cercando di colpire anche i Carabinieri che però lo hanno bloccato e. La collana in oro è stata restituita al proprietario e ...

