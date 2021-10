Roma, problemi per Zaniolo: dirà no alla convocazione in Nazionale (Di domenica 3 ottobre 2021) Infortunio Zaniolo: fastidio al flessore per il centrocampista della Roma, che non risponderà alla convocazione in Nazionale Nicolò Zaniolo ha patito un fastidio al flessore, durante il match contro l’Empoli, che lo costringerà a rifiutare la convocazione in Nazionale da parte del commissario tecnico Roberto Mancini. Il centrocampista della Roma sfrutterà così la sosta per smaltire il problema fisico e tornare a disposizione di José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Infortunio: fastidio al flessore per il centrocampista della, che non risponderàinNicolòha patito un fastidio al flessore, durante il match contro l’Empoli, che lo costringerà a rifiutare lainda parte del commissario tecnico Roberto Mancini. Il centrocampista dellasfrutterà così la sosta per smaltire il problema fisico e tornare a disposizione di José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

