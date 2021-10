Roma-Empoli | tegola pesante | l’attaccante lascia il campo

(Di domenica 3 ottobre 2021) Brutte notizie per Andreazzoli durante la sfida dell’Olimpico tra il suoe ladi Mourinho. Attaccante costretto ad uscire. Sono due i match che si stanno giocando in questo pomeriggio di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze c’è il Napoli che sta provando a strappare i tre punti alla Fiorentina, in una sfida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Roma, nuovo “sgarbo” alla Lega: domani con l’Empoli torna l’inno che vuole Mou - Gazzetta_it : Gol! Roma - Empoli 1-0, rete di Pellegrini L. (ROM) - sergeantbrns : roma empoli con lo stadio pieno. chapeau - romanewseu : Roma-Empoli, Pellegrini chiude un weekend da sogno: gol il giorno dopo il rinnovo - laugreano69 : Roma 1-0 Empoli 42' Lorenzo Pellegrini -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Empoli

- José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di: "Darboe è un bravo giocatore e giovane, lavora per giocare e per crescere. Non abbiamo delle rose come altre squadre che hanno tanti giocatori esperti e tanti che sono già pronti, ...APPROFONDIMENTI SERIE A Fiorentina - Napoli 1 - 1 CALCIO, Zaniolo e Mkhitaryan in campo contro l'Mourinho, stoccata alle nazionali SPORTsconfitta nel derby, Mourinho 'congela'..Piccolo mistero prima di Roma-Empoli all'Olimpico con l'inno che si ferma e i tifosi continuano a cantarlo a cappella ...ROMA - José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Roma-Empoli: “Darboe è un bravo giocatore e giovane, lavora per giocare e per crescere. Non abb ...