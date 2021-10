Roma-Empoli 2-0 | Mourinho | “Vittoria meritata | felice della crescita dei ragazzi”

(Di domenica 3 ottobre 2021) “Non abbiamo giocato al meglio. Abbiamo fatto una partita solida e compatta, ma con il 2-0 non possiamo stare tranquilli. L’gioca bene, si chiude bene e pressa molto. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato molto e abbiamo meritato la. Vincere sette partite e conquistare quindici punti è ottimo”. Queste le parole del tecnico, José, dopo lacasalinga contro l’(2-0) nella sfida valida per la settima giornataSerie A 2021/2022. “Cosa ho detto a Zaniolo quando l’ho sostituito? Gli ho detto che un giocatore deve reagire così in questi momenti. Lui si aspettava di andare in Nazionale. Rispetto Mancini e le sue scelte. Nicolò ha giocato molto bene, con Pellegrini ha una buona connessione” ha ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma, nuovo “sgarbo” alla Lega: domani con l’Empoli torna l’inno che vuole Mou - Gazzetta_it : Gol! Roma - Empoli 1-0, rete di Pellegrini L. (ROM) - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: 'Pellegrini 7. L’uno a zero è un pasticcino di precisione e tempistica precisa nell’ inserimento. Il resto è qualità onn… - DanieleGianca : @stra_roma @PinoVaccaro77 @tammyabraham Oggi se l'Empoli non fa sta partita, se devono portà il pallottoliere. - sportface2016 : #SerieA #RomaEmpoli 2-0, #Mourinho: 'Vittoria meritata, felice della crescita dei ragazzi' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Empoli

... Smalling è costretto al raddoppio lasciando spazi al centro dove infatti si infila Bandinelli, a chiudere di testa un giro palla rapido dell': palla di poco al lato del palo. Lasi affida ...Commenta per primo2 - 0 Rui Patricio 6: Brucia con lo sguardo Smalling e Darboe ma non deve usare le mani in una mezz'ora contraddistinta solo da spaventi lontani. Il primo segnale di pioggia arriva verso ...Un gol per tempo, tre punti per mantenere il quarto posto a 15 punti. La Roma batte l’Empoli 2-0, ottenendo la nona vittoria su 11 match stagionali.Roma Empoli, le parole di José Mourinho ai microfoni di Dazn: ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano dopo il fischio finale. Una partita da non fallire, e la Roma di José Mourinho non ha fallito ...