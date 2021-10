Roma, domato l’incendio in zona Ostiense: il Ponte di ferro distrutto. L’ipotesi delle fiamme dalle baraccopoli, come nel 2013. Nessun ferito (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel corso della notte è andato a fuoco il Ponte dell’Industria, in zona Ostiense, a Roma, da tutti conosciuto come Ponte di ferro. Alcune parti sono crollate nel Tevere: la Capitaneria di porto di Fiumicino ha interdetto la navigazione per quel tratto di fiume. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essersi propagate da alcune baracche che si trovano sotto la struttura, così come già accaduto nel 2013. Allora le conseguenze furono però minori. Si tratta in ogni caso ancora di un’ipotesi, in corso le verifiche dei vigili del fuoco e del Nucleo sommozzatori. Non c’è Nessun ferito e l’incendio è stato domato in alcune ore. Sul posto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Nel corso della notte è andato a fuoco ildell’Industria, in, a, da tutti conosciutodi. Alcune parti sono crollate nel Tevere: la Capitaneria di porto di Fiumicino ha interdetto la navigazione per quel tratto di fiume. Secondo le prime ricostruzioni, lepotrebbero essersi propagate da alcune baracche che si trovano sotto la struttura, cosìgià accaduto nel. Allora le conseguenze furono però minori. Si tratta in ogni caso ancora di un’ipotesi, in corso le verifiche dei vigili del fuoco e del Nucleo sommozzatori. Non c’èè statoin alcune ore. Sul posto la ...

