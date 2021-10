Roma, brucia e crolla il ponte di Ferro: esplosione da un accampamento abusivo (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 sett – Il ponte di Ferro, o meglio il ponte dell’Industria del quartiere Ostiense, a Roma, ha preso fuoco poco prima di mezzanotte di sabato. Un rogo devastante, che ha lasciato la struttura in parte crollata. ponte di Ferro, fuoco nella notte crollata una parte laterale della struttura, che collega Trastevere con Ostiense: non sembra al momento che sia compromessa la stabilità statica né ci sono feriti. Secondo un tweet di ieri dei Vigili de fuoco, la causa dell’incendio (ma i testimoni parlano di un’esplosione precedente) sarebbe di un accampamento abusivo sotto al ponte, dove spesso gli “abitanti” cucinano con fornellettti e probabilmente dove ci sono anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 3 ottobre 2021), 3 sett – Ildi, o meglio ildell’Industria del quartiere Ostiense, a, ha preso fuoco poco prima di mezzanotte di sabato. Un rogo devastante, che ha lasciato la struttura in parteta.di, fuoco nella notteta una parte laterale della struttura, che collega Trastevere con Ostiense: non sembra al momento che sia compromessa la stabilità statica né ci sono feriti. Secondo un tweet di ieri dei Vigili de fuoco, la causa dell’incendio (ma i testimoni parlano di un’precedente) sarebbe di unsotto al, dove spesso gli “abitanti” cucinano con fornellettti e probabilmente dove ci sono anche ...

Advertising

HuffPostItalia : Brucia il Ponte di ferro a Roma, crollano nel Tevere alcuni pezzi - Agenzia_Italia : Brucia e crolla il ponte di ferro a Roma - pierpu6767 : RT @laura_maffi: @anna_foglietta Il ponte non è crollato è bruciato......un punto di ferro non brucia da solo....Mafia capitale il giorno… - lellinara : RT @spicciar: Incredibile, è crollato causa incendio (ma come brucia un ponte???) il Ponte dell'Industria, noto anche come #pontediferro. A… - PaoloTognola : RT @marilovesgr33n: #pontediferro è uno dei simboli dell’archeologia industriale di Roma | datato 1862 e il 1863 | OGGI brucia E crolla pa… -