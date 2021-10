Roma, aria di rinnovi: dopo Pellegrini, avanti con Zaniolo, Mancini e Cristante (Di domenica 3 ottobre 2021) aria di rinnovi in casa Roma dopo il prolungamento di Pellegrini: avanti con Zaniolo, Mancini e Cristante C’è aria di rinnovi in casa Roma dopo il prolungamento del contratto con Pellegrini: il capitano ha firmato fino al 2026 confermandosi un simbolo giallorosso. La Repubblica disegna una situazione piena di possibili rinnovi di contratto. Continuano i discorsi per adeguare i contratti: Zaniolo, Mancini e Cristante si dovrebbero avvicinare alla cifra percepita da Abraham e Pellegrini, dunque intorno ai 5 milioni di euro a stagione. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021)diin casail prolungamento diconC’èdiin casail prolungamento del contratto con: il capitano ha firmato fino al 2026 confermandosi un simbolo giallorosso. La Repubblica disegna una situazione piena di possibilidi contratto. Continuano i discorsi per adeguare i contratti:si dovrebbero avvicinare alla cifra percepita da Abraham e, dunque intorno ai 5 milioni di euro a stagione. L'articolo proviene da Calcio News ...

