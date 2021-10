Roma | a fuoco il “Ponte di Ferro” | ecco ciò che resta dopo l' incendio FOTO

(Di domenica 3 ottobre 2021) Nel quartiere Ostiense, una delle aree della movidana, ildell'Industria è andato aed alcune parti sono crollate nel fiume Tevere. Secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essersi propagate dalle sterpaglie per poi estendersi a cavi elettrici e tubature del gas. L'è stato domato e non ci sono persone coinvolte. La zona è rimasta senza luce, gas e acqua

Con l'arrivo dei Vigili del, che dopo diverse ore sono riusciti a domare le fiamme, è stata anche chiusa la circolazione sul ponte e la Capitaneria di Porto diFiumicino ha vietato la ...crollata parte del Ponte dell'Industria, conosciuto acome Ponte di Ferro, a seguito di un incendio scoppiato in zona Ostiense . Una possibile causa sarebbe imputabile allo scoppio di alcune tubature di gas presenti sulla struttura.Bruciato un escavatore in Irpinia. Subito dopo le 2, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Grottolella in via Roma, per un incendio che ha interessato un escavatore. Le fiamme che ...Il giorno dopo a Roma inizia la conta dei danni e gli investigatori cominciano a ricomporre i tasselli per capire cosa abbia provocato il disastro. A indagare sul gigantesco incendio che nella notte..