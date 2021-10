Risultati e classifica Premier League live: termina 2-2 Liverpool-City (Di domenica 3 ottobre 2021) Risultati e classifica Premier League live: tutti gli aggiornamenti della settima giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra sabato 2 e domenica 3 ottobre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si comincia con la sfida al vertice tra il Manchester United di Cristiano Ronaldo e l’Everton di Rafa Benitez, sin qui molto convincente. Il sabato pomeriggio prosegue con il Chelsea che ospita il Southampton, mentre tra Burnley e Norwich è già duello da brividi in chiave salvezza. L’Arsenal di Arteta vuole dimostrare di essere pienamente ristabilito cercando punti in quel di Brighton, ma il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021): tutti gli aggiornamenti della settima giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata diche si svolgerà nel weekend tra sabato 2 e domenica 3 ottobre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si comincia con la sfida al vertice tra il Manchester United di Cristiano Ronaldo e l’Everton di Rafa Benitez, sin qui molto convincente. Il sabato pomeriggio prosegue con il Chelsea che ospita il Southampton, mentre tra Burnley e Norwich è già duello da brividi in chiave salvezza. L’Arsenal di Arteta vuole dimostrare di essere pienamente ristabilito cercando punti in quel di Brighton, ma il ...

