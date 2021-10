Rinnovo Pellegrini | «Legarmi alla Roma grande emozione Darò sempre il 110%»

(Di domenica 3 ottobre 2021) «È impossibile spiegare questa, è quello che hovoluto: era arrivato il momento disquadra della mia città». Così il capitano giallorosso Lorenzoha commentato ildel contratto con lafino al 2026. «Non potrei provare un’piùdi questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbianofatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorareper vincere», ha aggiunto.

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l’obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lo… - OfficialASRoma : ??? “È arrivato nel momento giusto” ?? L’intervista a Lorenzo Pellegrini dopo il rinnovo fino al 2026 #ASRoma - DiMarzio : #Roma | Ufficiale il rinnovo di #Pellegrini fino al 2026 - Va7lupetto : RT @OfficialASRoma: ??? “È arrivato nel momento giusto” ?? L’intervista a Lorenzo Pellegrini dopo il rinnovo fino al 2026 #ASRoma - lagoleada_it : #Roma, è ufficiale il rinnovo di Lorenzo #Pellegrini fino al 30 giugno 2026. Nella stagione in corso, il centrocamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Pellegrini

Ecco, Lorenzo, che di parole è parco, senza pronunciare smaccatamente il sostantivo in questione, ha vissuto ilcontrattuale "in famiglia": la sua, figli compresi, e quella ...Aria di rinnovi in casa Roma dopo il prolungamento di: avanti con Zaniolo, Mancini e Cristante C'è aria di rinnovi in casa Roma dopo il prolungamento del contratto con: il capitano ha firmato fino al 2026 confermandosi un simbolo giallorosso. La Repubblica disegna una situazione piena di possibili rinnovi di contratto. Continuano i ...Rigioca la squadra scelta sempre in casa: Smalling e Darboe le possibili alternative a Cristante e a Ibañez. El Shaarawy partirà dalla panchina ...“La mia famiglia”. Quante volte nel calcio è capitato di sentire questa frase, magari abusata, magari revisionata all’interno di un contrasto che non c’era e che deflagra poi. Ecco, Lorenzo Pellegrini ...