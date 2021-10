"Ridicolo, qualcuno glielo dica". Il "Fatto" di Travaglio insulta Berlusconi per questa foto: uno schifo senza precedenti | Guarda (Di domenica 3 ottobre 2021) In quanto ad odio, quelli del Fatto Quotidiano, ovvero Marco Travaglio, sono maestri assoluti. Proprio loro, proprio quelli che attaccano la "Bestia" di Luca Morisi. Un paradosso, sotto agli occhi di tutti. E l'ultimo capitolo dell'odio travagliesco va a colpire ancora una volta un bersaglio storico, anzi il bersaglio per eccezione: Silvio Berlusconi. E il Cavaliere viene colpito addirittura per il giorno del suo 85esimo compleanno, celebrato lo scorso 29 settembre. Già, perché sui social sono state pubblicate diverse immagini che hanno mostrato il leader di Forza Italia nel giorno del compleanno, in un periodo non semplicissimo per Berlusconi, per i noti problemi di salute dovuti al cosiddetto long-Covid, che lo hanno costretto a diversi ricoveri al San Raffaele negli ultimi mesi. Nelle foto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) In quanto ad odio, quelli delQuotidiano, ovvero Marco, sono maestri assoluti. Proprio loro, proprio quelli che attaccano la "Bestia" di Luca Morisi. Un paradosso, sotto agli occhi di tutti. E l'ultimo capitolo dell'odio travagliesco va a colpire ancora una volta un bersaglio storico, anzi il bersaglio per eccezione: Silvio. E il Cavaliere viene colpito addirittura per il giorno del suo 85esimo compleanno, celebrato lo scorso 29 settembre. Già, perché sui social sono state pubblicate diverse immagini che hanno mostrato il leader di Forza Italia nel giorno del compleanno, in un periodo non semplicissimo per, per i noti problemi di salute dovuti al cosiddetto long-Covid, che lo hanno costretto a diversi ricoveri al San Raffaele negli ultimi mesi. Nellein ...

“Silvio fake”: le foto ridicole degli 85 anni. Qualcuno glielo dica Il Fatto Quotidiano “Silvio fake”: le foto ridicole degli 85 anni. Qualcuno glielo dica Come è possibile che un uomo generoso come Silvio Berlusconi non abbia intorno nessuno che gli dica la verità? Perché nessuno gli suggerisce che le foto uscite in occasione del suo 85esimo compleanno ...

